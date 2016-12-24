Российские демократы задумались о следующих президентских выборах

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – В субботу в Санкт-Петербурге прошел круглый стол на тему: «Возможности и перспективы президентской кампании для демократической оппозиции». Организатором выступило региональное отделение движения «Открытая Россия».

Участники дискуссии обсуждали вопросы: «Смогут ли демократические силы договориться о единой позиции на выборах 2018 года?», «Возможны ли честные и открытые выборы в 2018 году?», «Чем президентская кампания будет отличаться от кампаний в Госдуму и ЗакС Санкт-Петербурга?».

Вероятность досрочных думских выборов «отлична от нуля»

Открывая обсуждение, депутат Государственной Думы шестого созыва Дмитрий Гудков сказал: «если нашей целью № 1 является провести выборы президента в два тура, нужно выдвинуть как можно больше кандидатов. Если нам нужен не второй тур, а громкая предвыборная кампания с допуском к средствам массовой информации, все равно нам нужно много кандидатов на предстоящих выборах».

Гудков напомнил, что уже два оппозиционных политика заявили о своих президентских амбициях – Алексей Навальный и Григорий Явлинский. Правда, зарегистрированными кандидатами они смогут стать лишь после того как сдадут подписи в Центризбирком. При этом Явлинскому нужно сдать 1 миллион подписей, а Навальному – 3 миллиона.

Дмитрий Гудков также подчеркнул, что президентская кампания 2018-го может стать для оппозиционеров своего рода подготовкой к следующим думским выборам. При этом он рассказал об имеющейся у него информации, согласно которой депутатов нижней палаты российского парламента могут избрать и раньше положенного по закону 2021 года.

В пользу этой версии, по словам оппозиционера, говорят усилившиеся разногласия между руководством Думы и новыми людьми из администрации президента, конкретно – между Вячеславом Володиным и Сергеем Кириенко.

При этом ввиду низкой явки на минувших парламентских выборах, легитимность Думы скомпрометирована. Кроме того, есть «единороссовские» политики, вроде Владимира Плигина и людей из окружения Бориса Грызлова, которые очень недовольны тем, что остались «за бортом» Госдумы 7-го созыва и очень хотели бы переиграть ситуацию.

В результате, на основе бесед с представителями бизнес-элит и знакомыми политиками, Дмитрий Гудков сделал вывод, что давление на Владимира Путина в ближайшие месяцы будет усилено. «Правительство он не сдаст, потому что Медведев его устраивает, как абсолютно преданный человек. А вот нынешней Думой он вполне может пожертвовать. Во всяком случае, шансы на досрочное переизбрание депутатов я оцениваю, как “отличные от нуля”», – подчеркнул оппозиционер.

Американские выборы россиянам интереснее собственных

Депутат Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник был одним из двух представителей власти на этом круглом столе. В нынешнем составе петербургского ЗакСа он входит во фракцию «Партии роста».

Свое выступление он начал с того, что любой кандидат в президенты может быть зарегистрировал только с одобрения Кремля. «Демократам нужно сделать так, чтобы Кремль воспринимал оппозицию как партнера по диалогу о будущем России», – считает депутат петербургского парламента.

Он также поддержал высказанную Гудковым идею о подписании «пакта о ненападении» между представителями различных демократических кандидатов, в данном случае – между сторонниками Навального и Явлинского. «Переговоры ведутся даже во время войны, – подчеркнул он. – Альтернативой переговорам будет лишь отмен ударами в лицо».

Максим Резник считает, что в ходе избирательной кампании демократам надо постараться нанести как можно больший имиджевый урон Владимиру Путину, что, по его мнению, будет легче сделать на фоне недавней президентской кампании в США.

Кстати, выступавшие на круглом столе упоминали данные недавнего соцопроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Согласно этим данным, главным политическим событием уходящего года большинство россиян считает именно президентские выборы в США, проходившие в острой конкурентной борьбе, с выдвижением кандидатов на открытых праймериз, полемикой и теледебатами. Выборы, завершившиеся неожиданным для многих результатом. То есть, результаты опроса ФОМа показали, что российскому избирателю интересны настоящие выборы, а не имитация борьбы.

«Пусть кандидатов в президенты России будет много. А настоящая оппозиция может быть только демократической», – завершил Максим Резник.

Особенности второго тура выборов

Его коллега по петербургскому Законодательному собранию, член фракции «Яблоко» Борис Вишневский, в свою очередь, заметил, что добиться второго тура может быть программой минимум. А программой максимум для демократов должен быть не второй тур, а мирный уход Владимира Путина из Кремля и передача власти победившему кандидату от оппозиции.

«Путин не привык участвовать в конкурентных выборах. А второй тур это, во многом, голосование не “за”, а “против”, и именно во втором туре Путин может убедиться в том, что многие жители страны его не поддерживают», – считает Вишневский.

Депутат-«яблочник» также заметил, что изначальная задача демократической оппозиции должна заключаться в том, чтобы продемонстрировать избирателям, что альтернатива действующему режиму есть. «Нам нужно показать, что любой кандидат в президенты от оппозиции выступает против Путина», – отметил Борис Вишневский. И подчеркнул, что в предвыборных программах Явлинского и Навального «неразрешимых противоречий нет».

Либо регистрация оппозиционных кандидатов, либо – бойкот

Приехавший из Москвы член политбюро движения «Солидарность» Илья Яшин был единственным, кто выступил против выдвижения нескольких кандидатов от оппозиции. «Разные кандидаты размывают демократический электорат и дезориентируют избирателей», – считает Яшин. Он также привел свидетельства того, что демократически настроенные россияне давно требуют, чтобы сторонники Явлинского, Касьянова и Навального объединились и сделали ставку на самого сильного оппозиционера.

Вместе с тем, Яшин признал, что ни Явлинского, ни Навального не удастся отговорить от участия в этой избирательной комиссии, и грустно пошутил, что «отговорить» последнего может только Следственный комитет России, запретив ему участвовать в выборах в качестве кандидата.

«Власть будет бороться за явку на президентских выборах, с тем, чтобы обеспечить легитимное переизбрание Путина», – считает член политбюро «Солидарности». И напоминает, что на минувших выборах в Госдуму по официальным данным явка в Санкт-Петербурге составила 32% зарегистрированных избирателей, а фактическая явка – и того меньше. А в первом туре президентских выборов существует 50-процентный порог, не достигнув который выборы не могут считаться состоявшимися.

«Власти нужно будет приложить все усилия, чтобы сделать выборы легитимными. А оппозиция объявит власти: либо зарегистрируйте наших кандидатов, либо мы бросим все силы на пропаганду бойкота выборов», – предрекает Илья Яшин.

Подытоживая дискуссию, Дмитрий Гудков заметил, что существует опасность того, что во второй тур вместе с Путиным может пройти не демократический кандидат, а, скажем, член КПРФ. «Но второй тур с коммунистом все равно лучше, чем победа Путина в первом туре», – заключил Гудков.

«Независимому кандидату надо завоевывать популярность среди своего электората»

После круглого стола корреспондент «Голоса Америки» попросила некоторых его участников сказать, что важного для себя они почерпнули во время обсуждения?

По словам Максима Резника, он в очередной раз убедился в справедливости формулы «делай, что должно, и будь, что будет».

«Действительно, я считаю, что нужно прекратить внутренний раздрай в оппозиции, насколько это возможно. Я для себя считаю, лучшим кандидатом от демократической оппозиции был бы Алексей Навальный. Но, наверно, я просто исхожу из того, что другого потенциального демократического кандидата я слишком хорошо знаю. Более того, я знаю, что он – не демократ, поэтому мне трудно заставить себя агитировать за него, если он вдруг останется единственным представителем в этой части политического спектра», – признался депутат Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста».

Ответ Ильи Яшина также оказался весьма кратким: «Очевидно, что единого кандидата от демократической оппозиции выдвинуть не удастся. Но, с моей точки зрения, не стоит на это даже тратить время. Независимому кандидату надо апеллировать не к круглым столам, не к тусовкам демократических оппозиционеров, а напрямую к своим избирателям, напрямую к народу, и завоевывать популярность не среди коллег по оппозиции, а среди своего потенциального электората», – считает член политбюро движения «Солидарность».

Наиболее развернутым был комментарий Дмитрий Гудкова. «Главный вывод в том, что много людей из разных команд разделяют общие ценности. К сожалению, все мы оказались заложниками того, что оппозиция не объединилась, по разным причинам. Поэтому главный вывод, который я делаю: мы должны требовать от всех демократических кандидатов проводить настоящую, агрессивную избирательную кампанию, для того, чтобы подготовить хорошую почву для кампании в Государственную Думу 2021 года. Потому что я не вижу пока, как можно в отсутствии доступа к СМИ, отсутствии нормальных политических дебатов, отсутствии доступа к финансовым ресурсам выиграть выборы 2018 года.

Но при этом я не исключаю ничего, так как кризис развивается, и, возможно, произойдет раскол элит, который может действительно повлиять на результаты выборов. То есть, я допускаю, что может победить оппозиционный кандидат», – заключил Дмитрий Гудков.