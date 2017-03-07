Демократы настаивают на проведении независимого расследования

Представители Демократической партии в Сенате США не намерены отказываться от требования о назначении независимого прокурора для расследования контактов между советниками предвыборного штаба Дональда Трампа и российскими властями.

Именно эта тема стала главной в ходе слушаний об утверждении федерального прокурора штата Мэриленд Рода Розенстина на должность заместителя главы Министерства юстиции.

На прошлой неделе генеральный прокурор Джефф Сешнс добровольно отказался участвовать в «каком-либо расследовании связанном с какими-либо контактами» с российскими представителями. Согласно принятым правилам, после этого право курировать специальное расследование и назначить независимого прокурора перешло к его возможному заместителю.

Отвечая на вопрос сенатора-демократа Эла Франкена о том, как он отнесется к информации о существовании контактов между сотрудниками администрации действующего президента и Кремлем, Род Розенстин поспешил сообщил, что лично он «не поддерживал контактов с русскими».

При этом кандидат на должность заместителя министра юстиции уточнил, что за два десятилетия работы в правоохранительных органах ему приходилось принимать делегации «иностранных юристов и чиновников», и среди них «были и русские».

Род Розенстин заявил, что пока не располагает «достаточным количеством информации» для того, чтобы принимать «окончательное решение» о назначении специального прокурора и проведении независимого расследования.

«Насколько я понимаю, любое расследование, которое проводит министерство юстиции, является независимым», - осторожно заметил он.

Между тем, сенаторы-демократы уже объявили, что полностью поддерживают кандидатуру Розенстина, занявшего в 2005 году пост прокурора Мэриленда, и получившего тогда одобрение представителей обеих партий.

«Это, наверное, одна из немногих номинаций (предложенных президентом Трампом), которая не вызовет разногласий», - заявил, открывая слушания, сенатор-демократ Бенджамин Кардин.