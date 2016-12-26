Президент Обама примет Синдзо Абэ на Гавайях

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл с двухдневным официальным визитом на Гавайские острова, где его примет президент США Барак Обама. Абэ станет первым японским руководителем, который посетит Перл-Харбор – военно-морскую базу США, в годы Второй мировой войны – 7 декабря 1941 года – подвергшейся нападению японской авиации. Как заявили помощники Обамы и Абэ, визит премьер-министра Японии станет очередным знаком примирения сторон после Второй мировой войны и укрепления союзнических отношений между Вашингтоном и Токио.

Следует, однако, отметить, что Абэ не станет приносить извинения за нападение на Перл-Харбор, унесшее жизни более двух тысяч американских военнослужащих и предопределившее решение США вступить во Вторую мировую войну. Напомним, что Барак Обама, посетивший в мае нынешнего года Хиросиму, также не приносил извинений за атомную бомбардировку американской авиацией этого японского города в августе 1945 года.