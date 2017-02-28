Дональд и Мелания Трамп назвали своих гостей, приглашенных на заседание Конгресса США

Президент и первая леди США обнародовали своих почетных гостей, которые будут сидеть рядом с первой леди во время обращения президента к обеим палатам Конгресса США во вторник 28 февраля.

Среди них Меган Кроули. В 15 месяцев Меган был поставлен диагноз гликогеноз II типа. Врачи ожидали, что Меган проживет лишь несколько лет. Чтобы найти правильное лекарство и спасти дочь, отец Меган основал фармацевтическую компанию Novazyme Pharmaceuticals. Компания, первоначально состоявшая из 5 сотрудников, сегодня начитывает более 100. Двадцатилетняя Меган учится на втором курсе Университета Нотр-Дам.

Еще две гостьи – Джессика Дэвис и Сюзан Оливер. Они - вдовы агента сыскной полиции Майкла Дэвиса и помощника шерифа Дэнни Оливера - калифорнийских полицейских, в 2014 году погибших при исполнении обязанностей от рук нелегального иммигранта. Их имена увековечены в законопроекте Дэвиса-Оливера, целью которого является укрепление сотрудничества между чиновниками на федеральном и местном уровне в деле совершенствования иммиграционных законов.

Следующая гостья – Дениша Мерриуезер. Будучи труднообучаемым ребенком, Дениша была вынуждена часто переходить из школы в школу. Переехав к своей крестной, она приняла участие в программе Florida Tax Credit Scholarship Program, в рамках которой получила стипендию. Дениша поступила в частную школу и первой в своей семье закончила школу и получила высшее образование.

На заседание Конгресса также приглашена Морин Маккарти Скалиа – вдова покойного верховного судьи Антонина Скалии, мать 9 детей. Напомним, что ранее в феврале президент Трамп номинировал судью Нила Горсача на место судьи Скалии в Верховном суде США.

И еще один гость – Джэмиэл Шо-старший. Его сын, Джэмиэл Шо-младший - звезда футбольной команды своей школы. В 2008-м году он был застрелен нелегальным иммигрантом, членом одной из преступных группировок.