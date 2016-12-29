Путин и Эрдоган обсудили по телефону перемирие в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить согласованное перемирие, а также предстоящие переговоры по Сирии, которые должны пройти в Астане, сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин.

Путин в четверг анонсировал перемирие и заявил, что Россия и Турция выступят его гарантами. Он добавил, что Россия, Иран и Турция готовы выступить посредниками в достижении мирного соглашения, призванного положить конец войне в Сирии, растянувшейся почти на шесть лет.

По словам Путина, после прекращения огня начнутся переговоры между сирийским президентом Башаром Асадом и оппозицией, которые могут быть проведены в Казахстане. Предполагаемую дату начала переговоров он не уточнил.

Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что перемирие распространится на 62 000 бойцов оппозиционных сил, а также о том, что Россия и Турция создали специальную горячую линию для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

В заявлении, которое распространило в четверг сирийское государственное информагентство САНА, военное командование страны «объявляет о комплексном прекращении вооруженных действий по всей стране, начиная с полуночи».

Согласно заявлениям сирийских государственных телеканалов, перемирие открывает дорогу для возобновления переговоров о прекращении конфликта.