Тиллерсон: США будут противостоять странам, «которые угрожают своим соседям»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду прокомментировал состоявшееся накануне первое выступление президента Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.

«Как заявил президент в своем обращении к Конгрессу, Государственный департамент продолжит заниматься продвижением интересов США в мире в сотрудничестве с нашими партнерами и союзниками, – обратил внимание Тиллерсон. – Мы также продолжим поддерживать политические инициативы и институты, обеспечивающие безопасность американских граждан, в том числе надежный альянс НАТО, в котором союзники выполняют свои обязательства, иммиграционный процесс, обеспечивающий проверку приезжающих в нашу страну, и надлежащим образом защищенные границы/пункты пропуска через границу».

Госсекретарь также еще раз подтвердил, что Соединенные Штаты будут работать вместе со своими союзниками, «противодействуя странам, которые угрожают своим соседям и дестабилизируют свои регионы».

«Американская внешняя политика должна продвигать наши ключевые ценности – свободу, демократию и стабильность», – говорится в заявлении Тиллерсона.

Во вторник в своем первом обращении к Конгрессу президент Дональд Трамп прямо не упомянул ни о России, ни о конфликте в Украине. Однако он заявил о поддержке связей с традиционными союзниками в сфере безопасности во всем мире, при этом добавив, что Америка «готова найти новых друзей и установить новые партнерские отношения».