США: теракты в Ираке – напоминание о необходимости продолжения борьбы с ИГИЛ

США решительно осудили теракты, произошедшие в минувшие выходные в Ираке. «В субботу «Даеш» взял на себя ответственность за двойное нападение в коммерческом районе Багдада – Аль-Синек –в результате которого погибли, по меньшей мере, 28 человек, – напомнил в специальном заявлении, распространенном 2 января, пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби.«Сегодня, – продолжал Кирби, – в результате нескольких атак, ответственность за которых также взял на себя ИГИЛ, погибли, по меньшей мере, 35 ни в чем не повинных мирных жителей, и ранены десятки других. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех раненых».

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, эти чудовищные массовые убийства – «отрезвляющее напоминание о необходимости продолжения операции коалиции против «Даеш» и устранения угрозы, исходящей от этой террористической группировки». «США подтверждают свою приверженность поддержке правительства и народа Ирака в этой борьбе», – подчеркнул Джон Кирби, напомнив, что усилия возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции направлены на разгром и уничтожение «Исламского государства».