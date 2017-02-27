Шон Спайсер: После обсуждения статьи NYT с главой ФБР Белый дом всего лишь делился контактами экспертов с журналистами

В понедельник Шон Спайсер coобщил, что после встречи в Белом доме в день публикации репортажа The New York Times, глава ФБР в разговоре с главой администрации сказал, что статья в газете была «полнейшей чушью».

Пресс-секретарь Белого дома не прокомментировал вопрос о том, звонил ли он главе ФБР Помпео. Шон Спайсер пояснил, что Белый дом всего лишь «выполнял свою работу» и делился с теми журналистами, кто хотел удостовериться в правдивости информации The New York Times, контактами квалифицированных экспертов, которые могли подтвердить заявление Белого дома о том, что данные газеты не соответствуют действительности.

Комментируя вопрос о назначении специального прокурора для расследования связей членов команды Трампа с Россией, Шон Спайсер сообщил, что и разведслужбы США, и Сенат, и ряд комитетов проводили свои расследования и ничего не нашли. Более того, Спайсер в очередной раз подчеркнул, что у президента Трампа нет каких-либо интересов в России и «он (президент) уже много лет ни с кем в России не общался».

Пресс-секретарь Белого дома также сослался на утреннее заявление председателя постоянного комитета по разведке Палаты представителей США Девина Нунеса, в котором законодатель сообщает, что пока не нашел доказательств контактов между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями во время избирательной кампании 2016 года.

«У вас есть информация о том, что разведывательное сообщество США расследовало вмешательство Росси в (американские) выборы, и Палата представителей, и Сенат также проводили расследования. Сколько еще человек должны подтвердить, что ничего не было, чтобы вы убедились, что ничего не было?» - обратился Шон Спайсер к журналистам.