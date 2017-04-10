Белый дом: группа стран, критикующих ракетный удар США, довольно маленькая

В понедельник в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал заявление России о том, что ракетный удар США по сирийской авиабазе в пятницу, несет в себе риски настоящей войны на Ближнем Востоке.

По словам Спайсера, «действия (администрации Белого дома) получили широкое одобрение в США и за пределами страны как значительный шаг в области предотвращения распространения химического оружия и его применения против невинных людей».

«Если вы посмотрите, кто на нашей стороне, а кто – нет, группа последних будет очень небольшой. Это не те страны, которые вы хотели бы привлечь к участию, – сказал Спайсер. – Речь идет об Иране, Сирии, Северной Корее … и России. Это довольно маленькая группа».

В то же время, пресс-секретарь Белого дома отметил, что США готовы сотрудничать с союзниками, в том числе и с Россией, в тех областях, где такое партнерство возможно. Например, в вопросе деэскалации насилия в Сирии, сдерживания «Исламского государства», создания безопасных зон, где люди не будут подвергаться насилию.

Спайсер отметил, что для прекращения дестабилизации в Сирии необходимо создать такую политическую среду – и в этом процессе должен участвовать сирийский народ, однако Россия также не должна оставаться в стороне – которая предполагает осознание того, что Сирия, поддерживаемая Россией, должна нести ответственность за выполнение своих обязательств по уничтожению химического оружия – процесс, который должна была контролировать Россия.