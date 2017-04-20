Сенатор Блюменталь призвал ФИФА лишить Россию права проведения Чемпионата мира по футболу

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь обратился к руководству ФИФА с предложением лишить Россию права проведения Чемпионата мира по футболу в 2018-м году. Как пояснил законодатель, его предложение объясняется той ролью, которую продолжает играть Москва в распространении насилия в Сирии.

«Явное соучастие Путина в отвратительной сирийской химической атаке должно немедленно дисквалифицировать Россию от проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, – заявил Блюменталь. – Ракетный удар (нанесенный США) стал сигналом режиму Асада и его российским пособникам, но он не будет иметь смысла без всеобъемлющего плана по увеличению стоимости участия России (в сирийском конфликте). Соединенные Штаты и Европейский союз должны объединиться для обеспечения жестких многосторонних санкций по отношению к российским энергетическому, оборонному и банковскому секторам».

По мнению законодателя, отмена проведения Кубка мира по футболу в России должна стать «частью всеобъемлющей стратегии», учитывая, что президент Путин использует международные спортивные мероприятия с целью пиара и утверждения имиджа «крутого парня».

По словам Блюменталя, именно такой твердый подход международного сообщества может оказать воздействие на российского лидера. Кроме того, считает Блюменталь, США и другие страны могут помочь ФИФА в определении альтернативного места проведения Чемпионата мира по футболу в следующем году.

Напомним, что чемпионат мира по футболу должен пройти в июне-июле 2018-го года в 11 российских городах. Это будет первый в истории мундиаль в России. В 2010 году исполком ФИФА во втором туре голосования утвердил заявку России. На проведение мундиаля тогда претендовали Англия, а также совместно Испания - Португалия и Бельгия - Нидерланды.

Различные политики, общественные деятели, спортсмены уже неоднократно призывали лишить Российскую Федерацию права принимать Чемпионат мира по футболу. В частности, из-за российской аннексии Крыма и участия Москвы в конфликте на востоке Украины.

Так, еще в марте 2014-го американские сенаторы-республиканцы Марк Керк и Дэн Коутс обратились в ФИФА с предложением лишить Россию членства в этой организации и права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018-м году.

Тем временем почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил российским СМИ, что требование американского сенатора Ричарда Блюменталя пересмотреть решение о проведении мундиаля в России не повлияет на позицию ФИФА в этом вопросе.