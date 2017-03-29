Сенаторы призывают Трампа ужесточить санкции против России

Сенатор-республиканец Роб Портман и его коллега, демократ Шеррод Браун представили проект резолюции с осуждением агрессии России против Украины и с призывом к президенту США усилить санкции против РФ, которые должны оставаться в силе, пока продолжается военная агрессия Москвы.

Оба сенатора, сопредседатели украинского кокуса, представляют штат Огайо, где существуют большая украинская диаспора.

«Соединенные Штаты должны поддерживать Украину перед лицом российской агрессии», – заявил член сенатского Комитета по международным делам Роб Портман.

По словам законодателя, США и их союзники должны продолжить оказывать политическую, экономическую и военную поддержку Киеву и как минимум укрепить режим санкций против Москвы, пока она не поменяет свою агрессивную политику.

В свою очередь сенатор Шеррод Браун заявил, что эта резолюция – лишь малая возможность оказать поддержку Украине и что он как законодатель продолжит активно работать по санкционной проблематике.

Соавторами проекта резолюции также выступила большая группа американских сенаторов. В том числе – республиканцы Джон Маккейн и Марко Рубио, демократы Дайан Файнстайн и Эми Клобушар.