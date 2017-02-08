Сенаторы стремятся затруднить возможность отмены санкций против России

Группа влиятельных сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партию, выступили с инициативой, призванной затруднить возможность отмены санкций против России.

«Акт о пересмотре санкций в отношении России» (Russia Sanctions Review Act), обнародованный в среду, обязывает президента США заранее уведомить Конгресс о планах по отмене санкций, введенных после аннексии Крыма и попыток Москвы вмешаться в ход избирательной кампании в США.

По данным вашингтонского издания The Hill, авторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио, Джон Маккейн и демократы Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскилл.

«Снижать давление (на Москву) именно сейчас будет неправильно истолковано и Россией и нашими союзниками, которые испытывают нажим со стороны Кремля, – заявил сенатор Линдси Грэм. – Снятие санкций нужно заслужить, его не дарят так просто».

Законопроект предусматривает, что после объявления о возможной отмене санкций у Сената есть 120 дней на то, чтобы рассмотреть и заблокировать решение Белого дома. В течении этого срока президент США не может принимать никаких решений, связанных с санкционным режимом.

Кроме этого, в тексте документа говорится, что отмена санкций невозможна до тех пор, пока президент не представит Конгрессу доказательств того, что Москва перестала оказывать поддержку вооруженным сепаратистам в Украине и отказалась от попыток вмешаться в дела соседнего государства.

По словам сенатора-демократа Бена Кардина, представленный законопроект не является «атакой на президента Трампа».

«Мы просто восстанавливаем роль Конгресса в формировании политической повестки», – уточнил он, добавив, что в 2015 году аналогичный законопроект, позволяющий сенаторам заблокировать попытку отмены санкций в отношении Ирана, был одобрен подавляющим большинством голосов в верхней палате.

По оценке лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, законопроект может получить поддержку «80 или 90 голосов» из 100.

Беспокойство сенаторов вызвали недавние заявления президента США и его ближайших помощников. Выступая в эфире телеканала Fox News, советник главы Белого дома Кэллиэнн Конуэй заметила, что сейчас администрация «рассматривает все возможности» для улучшения отношений с Россией, включая и отмену «части санкций».

Во время брифинга в среду пресс-секретарь президента Шон Спайсер отметил, что санкции, введенные из-за аннексии Крыма, являются «неприкосновенными», но намекнул, что «вторая группа санкций» может быть пересмотрена.

«Что касается других (санкций), я не хочу опережать законодательство, – подчеркнул он. – Мы не будем забегать вперед, обсуждая законопроекты, которые еще находятся на рассмотрении».