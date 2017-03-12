По словам Дмитрия Пескова, Москва пока не видит прогресса в отношениях с США

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью телекомпании CNN, что через почти два месяца после прихода к власти президента Дональда Трампа Москва пока не видит признаков прогресса в отношениях с США.

В интервью журналисту CNN Фариду Закариа Песков сказал, что у России пока нет понимания, когда может начаться диалог между двумя странами.

Говоря о санкциях по отношению к России, введенных Соединенными Штатами, Песков отметил, что «Россия никогда не будет инициировать включение вопроса [о снятии санкций] в повестку дня»

Песков также прокомментировал заявления о вмешательстве России в ход выборов в США. Он отверг выводы американского разведсообщества о том, что оно с высокой долей уверенности может утверждать, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию 2016 года, чтобы помочь Трампу победить.

«Мы не знаем, почему были сказаны эти слова. Мы не видели никаких доказательств и не слышали ничего заслуживающего доверия», – сказал Песков. «Что мы видели, в открытой, публичной части, – это доклад одного из ведомств, одной из спецслужб США, и я бы не сказал, что это документ высокого качества в плане достоверности», – заявил пресс-секретарь президента РФ.