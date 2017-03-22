Пенс и Могерини высказались за развитие сотрудничества США и ЕС

В среду вице-президент США Майк Пенс встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини.

Согласно опубликованному по итогам встречи заявлению Белого дома, в ходе встречи вице-президент Пенс вновь подтвердил приверженность США партнерству с Евросоюзом.

Пенс и Могерини заявили о готовности совместно работать над устранением угроз, с которыми сталкивается трансатлантическое сообщество, и обсудили ситуацию в Сирии, Ираке, Ливии, Иране и Северной Корее.

«В продолжение диалога, начатого в прошлом месяце в Брюсселе, вице-президент США и верховный представитель и вице-президент Могерини договорились поддерживать тесные контакты по мере того, как США и ЕС рассматривают дальнейшие шаги по разрешению этих проблем, а также других общих вызовов», – говорится в заявлении Белого дома.