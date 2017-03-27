Линки доступности

Языки
Темы дня

Алексей Навальный арестован на 15 суток «за неповиновение полиции»

Полиция задержала Алексея Навального. Москва. Россия. 26 марта 2017 г.

Полиция задержала Алексея Навального. Москва. Россия. 26 марта 2017 г.

Смотреть комментарии

Оппозиционер также должен выплатить штраф, он не признал себя виновным

МОСКВА – Оппозиционный политик, лидер незарегистрированной «Партии прогресса» Алексей Навальный в понедельник был приговорен судом в Москве к административному аресту на 15 суток «за неповиновение законным требованиям полиции». Суд также решил, что Навальный должен заплатить штраф в 20 тысяч рублей за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Перед заседанием суда Алексей Навальный провел ночь в отделении полиции, куда был доставлен после своего задержания днем в воскресение в центре Москвы. 26 марта оппозиционер собирался принять участие в акции протеста против коррупции, которую он инициировал вместе с коллегами по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Московские власти первоначально отказали инициаторам акции, не предоставив какого-либо места взамен предложенной активистами Тверской улицы, а позже предложили для шествия места, удаленные от центра российской столицы.

Алексей Навальный в зале суда. Москва. Россия. 27 марта 2017 г.

Алексей Навальный в зале суда. Москва. Россия. 27 марта 2017 г.

Акции протеста против коррупции прошли 26 марта по всей России, в некоторых городах они были разрешены, но в большинстве населенных пунктов местные власти в согласовании акции отказали. По подсчетам различных общественных организаций, в воскресенье по всей России на акциях было задержано около полутора тысяч человек, из них более 1000 человек– в Москве (полиция приводит данные в 500 задержанных).

На суде в понедельник Алексей Навальный отказался признать себя виновным в неповиновении законным требованиям полиции и организации публичного мероприятия без уведомления. «Вину я не признаю. Люди недовольны коррупцией, вот они и вышли на мирную акцию... Согласно решению Конституционного суда РФ, в случае отказа и отсутствия за три дня предложения об альтернативном месте мы должны были выходить на первоначальное место. Юридические требования на 100% соблюдены».

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова обвинила полицейских в фальсификации протокола задержания своего подзащитного.

США и Европейский Союз осудили массовые задержания в России. По словам представителя Госдепартамента США Марка Тонера, «Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье», так как «задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей».

Офицер полиции проводит задержание участника протеста в центре Москвы. Россия. 26 марта 2017 г.

Офицер полиции проводит задержание участника протеста в центре Москвы. Россия. 26 марта 2017 г.

Пресс-служба Евросоюза также заявила, что «действия полиции в Российской Федерации 26 марта, которые были направлены на разгон демонстраций и в результате которых были задержаны сотни граждан, в том числе лидер оппозиции Алексей Навальный, препятствовали осуществлению основных свобод», и призвала власти России «незамедлительно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны».

  • 16x9 Image

    Данила Гальперович

    Репортер Русской Службы «Голоса Америки» в Москве. Сотрудничает с «Голосом Америки» с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и «Радио Свобода». Специализация - международные отношения, политика и законодательство, права человека.

    Нравится Буду следить Подписка

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG