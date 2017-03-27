Алексей Навальный арестован на 15 суток «за неповиновение полиции»

МОСКВА – Оппозиционный политик, лидер незарегистрированной «Партии прогресса» Алексей Навальный в понедельник был приговорен судом в Москве к административному аресту на 15 суток «за неповиновение законным требованиям полиции». Суд также решил, что Навальный должен заплатить штраф в 20 тысяч рублей за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Перед заседанием суда Алексей Навальный провел ночь в отделении полиции, куда был доставлен после своего задержания днем в воскресение в центре Москвы. 26 марта оппозиционер собирался принять участие в акции протеста против коррупции, которую он инициировал вместе с коллегами по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Московские власти первоначально отказали инициаторам акции, не предоставив какого-либо места взамен предложенной активистами Тверской улицы, а позже предложили для шествия места, удаленные от центра российской столицы.

Акции протеста против коррупции прошли 26 марта по всей России, в некоторых городах они были разрешены, но в большинстве населенных пунктов местные власти в согласовании акции отказали. По подсчетам различных общественных организаций, в воскресенье по всей России на акциях было задержано около полутора тысяч человек, из них более 1000 человек– в Москве (полиция приводит данные в 500 задержанных).

На суде в понедельник Алексей Навальный отказался признать себя виновным в неповиновении законным требованиям полиции и организации публичного мероприятия без уведомления. «Вину я не признаю. Люди недовольны коррупцией, вот они и вышли на мирную акцию... Согласно решению Конституционного суда РФ, в случае отказа и отсутствия за три дня предложения об альтернативном месте мы должны были выходить на первоначальное место. Юридические требования на 100% соблюдены».

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова обвинила полицейских в фальсификации протокола задержания своего подзащитного.

США и Европейский Союз осудили массовые задержания в России. По словам представителя Госдепартамента США Марка Тонера, «Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье», так как «задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей».

Пресс-служба Евросоюза также заявила, что «действия полиции в Российской Федерации 26 марта, которые были направлены на разгон демонстраций и в результате которых были задержаны сотни граждан, в том числе лидер оппозиции Алексей Навальный, препятствовали осуществлению основных свобод», и призвала власти России «незамедлительно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны».