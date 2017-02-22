NASA объявило об обнаружении планет, на которых может существовать жизнь

NASA провело пресс-конференцию на которой было рассказано о новых открытиях экзопланет. Экзопланеты – это планеты в иных звездных системах, на которых, теоретически, может существовать жизнь.

Руководитель научного директората НАСА Томас Цурбухен сообщил, что с помощью телескопа «Спитцер» удалось обнаружить семь экзопланет, которые вращаются вокруг звезды, находящейся на расстоянии 40 световых лет от Земли. Цурбухен подчеркнул, что нет трех из этих планет обнаружены признаки наличия воды и теоретически может существовать жизнь.

Томас Цурбухен отметил, что эти планеты – лучшие кандидаты на обнаружение жизни из известных: «Мы намерены найти вторую Землю – вопрос не где, а когда это произойдет!».

По подсчетам NASA, ныне обнаружено 2 577 систем, подобных солнечных, в которых насчитывается 3 449 экзопланет – существование еще примерно 4700 экзопланет нуждается в подтверждении.