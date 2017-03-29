Мелания Трамп: «Сделать наш мир более безопасным»

В среду утром первая леди США Мелания Трамп приняла участие в церемонии вручения специальных международных наград женщинам за мужество - International Women of Courage (IWOC). Эта церемония проводится с 2007 года, когда эта награда была учреждена. За это время награды получили более 100 женщин из 60 стран мира.

Перед началом мероприятия в Госдепартаменте супруга президента США сказала, что для нее является огромной честью разделить сегодня эту сцену со столь выдающимися женщинами.

«Как женщины мы должны действовать вместе – с неизменной целью: сделать наш мир более безопасным благодаря нашей общей и личной отваге», – заявила Мелания Трамп.

В этот раз награда была вручена 13 выдающимся женщинам из стран Африки, Латинской Америки и Азии. В том числе – из стран, охваченных затяжными военными конфликтами: Сирии, Ирака и Йемена.

Среди награжденных – сестра Кэрол, активистка христианской благотворительной организации, которая отдает все свои силы служению нуждающимся людям в охваченном насилием Дамаске. Руководимый ею приют стал прибежищем для 200 христианских и мусульманских детей, многие из которых получили травмы во время гражданской войны.

«Мы, сестры, помогаем всем, отдавая все и не делая различий между христианами и мусульманами, следуя примеру Иисуса. Нашей работе также помогают добровольцы и партнеры-мусульмане, добрые и щедрые люди, которые работают с такой самоотверженностью. Мы глубоко признательны всем им. А также всем жителям и армии», – эти слова сестры Кэрол приводятся на сайте Госдепартамента США, в разделе, посвященном биографиям представленных к наградам женщин.

После церемонии в Вашингтоне 13 женщин отправятся в поездку по Соединенным Штатам по индивидуальным программам международного лидерства. Затем они вновь соберутся в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в целях улучшения жизни женщин и девочек во всем мире.