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Мелания Трамп: «Сделать наш мир более безопасным»

Первая леди США Мелания Трамп вручила награду за мужество Наталии Понсе де Леон из Колумбии. Госдепартамент США. Вашингтон. 29 марта 2017 г.

Первая леди США Мелания Трамп вручила награду за мужество Наталии Понсе де Леон из Колумбии. Госдепартамент США. Вашингтон. 29 марта 2017 г.

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Первая леди США приняла участие в церемонии награждения выдающихся женщин мира

В среду утром первая леди США Мелания Трамп приняла участие в церемонии вручения специальных международных наград женщинам за мужество - International Women of Courage (IWOC). Эта церемония проводится с 2007 года, когда эта награда была учреждена. За это время награды получили более 100 женщин из 60 стран мира.

Перед началом мероприятия в Госдепартаменте супруга президента США сказала, что для нее является огромной честью разделить сегодня эту сцену со столь выдающимися женщинами.

«Как женщины мы должны действовать вместе – с неизменной целью: сделать наш мир более безопасным благодаря нашей общей и личной отваге», – заявила Мелания Трамп.

В этот раз награда была вручена 13 выдающимся женщинам из стран Африки, Латинской Америки и Азии. В том числе – из стран, охваченных затяжными военными конфликтами: Сирии, Ирака и Йемена.

Среди награжденных – сестра Кэрол, активистка христианской благотворительной организации, которая отдает все свои силы служению нуждающимся людям в охваченном насилием Дамаске. Руководимый ею приют стал прибежищем для 200 христианских и мусульманских детей, многие из которых получили травмы во время гражданской войны.

«Мы, сестры, помогаем всем, отдавая все и не делая различий между христианами и мусульманами, следуя примеру Иисуса. Нашей работе также помогают добровольцы и партнеры-мусульмане, добрые и щедрые люди, которые работают с такой самоотверженностью. Мы глубоко признательны всем им. А также всем жителям и армии», – эти слова сестры Кэрол приводятся на сайте Госдепартамента США, в разделе, посвященном биографиям представленных к наградам женщин.

После церемонии в Вашингтоне 13 женщин отправятся в поездку по Соединенным Штатам по индивидуальным программам международного лидерства. Затем они вновь соберутся в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в целях улучшения жизни женщин и девочек во всем мире.

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