Россия готова обсудить судьбу детей-сирот

В Госдепартаменте США опровергли слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщившей, что после вступления в силу «Закона Димы Яковлева» американские власти не предприняли «ни одной попытки ... начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей».

Накануне глава верхней палаты российского парламента неожиданно заявила, что закон, запрещающий американским семьям усыновлять сирот из России, может быть отменен.

«Мы готовы к диалогу с властями США и по этому закону, – сказала Валентина Матвиенко российским журналистам. – Если США дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы в США, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти РФ по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть «на круги своя».

Так называемый «Закон Димы Яковлева» был принят российским парламентом сразу в трех чтениях в декабре 2012 года и утвержден президентом РФ Владимиром Путиным. В Думе не скрывали, что этот закон, предусматривающий полный запрет на усыновление российских детей-сирот американскими гражданами, стал «ассиметричным ответом» на принятый Конгрессом США «Акт Магнитского» и введение визовых и финансовых санкций против коррумпированных чиновников из РФ.

В январе этого года Европейский суд по правам человека признал «Закон Димы Яковлева» не соответствующим международным нормам и удовлетворил жалобы 16 американских граждан. Все они перед вступлением этого закона в законную силу завершали процедуры усыновления, но так и не успели взять сирот в свои семьи. По решению суда Россия должна выплатить пострадавшим компенсации в размере 3000 евро и возместить судебные издержки истцов.

По некоторым оценкам, принятие «Закона Димы Яковлева» помешало нескольким сотням российских сирот, среди которых были инвалиды и дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, обрести семью.

Правда, по утверждению Валентины Матвиенко, ответственность за эту ситуацию должна нести и американская сторона. «За эти три года не было ни одной попытки со стороны властей США начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей, – особо подчеркнула глава Совета Федерации 18 января. – Не было сделано ни одного шага попытаться скорректировать то соглашение, которое было, и найти пути решения этой проблемы».

В ответ на запрос Русской службы «Голоса Америки» в американском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что с момента вступления запрета на усыновление в законную силу 1 января 2013 года, США не прекращали попыток изменить ситуацию.

«Мы поддерживаем постоянные контакты с правительством России, и обсуждаем каждый отдельный случай усыновления, если он вызывает какие-либо вопросы или опасения», – сообщили «Голосу Америки».

В Госдепартементе уточнили, что неоднократно обращались к российским властям с просьбой позволить американским семьям, уже начавшим процесс усыновления и успевшим познакомиться с детьми, взять сирот в свои семьи.

«Мы постоянно и открыто выражали наше глубокое разочарование этим решением правительства России, – отметили в Госдепартаменте. – Особенно тяжело переживали сложившуюся ситуацию дети, многие из которых нуждаются в (медицинской) помощи, уже успевшиеся встретиться с потенциальными приемными родителями».

Представители дипломатического ведомства США подчеркнули, что по-прежнему настаивают на том, чтобы процесс усыновления нескольких десятков российских сирот американскими гражданами, начатый до 1 января 2013 года, был завершен, и эти «дети смогли бы обрести семью».

Несмотря на то, что все попытки решить эту проблему пока не увенчались успехом, в Вашингтоне заявляют, что собираются продолжить «постоянные контакты» с российскими властями.

«Мы намерены поддерживать существующий диалог и по-прежнему поднимать вопросы иностранного усыновления», – сообщили Русской службе «Голосу Америки» в Госдепартаменте США.