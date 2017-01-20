Джон Керри отметил важность защиты прессы

В четверг госсекретарь США Джон Керри выступил на брифинге Госдепартамента с прощальным обращением к корреспондентскому корпусу. Керри поблагодарил собравшихся журналистов за проделанную ими в ходе правления президента Обамы работу, особенно отметив их стремление к всеобъемлющему освещению фактов и событий.

«На повестке дня временами было множество непростых вопросов, взять хотя бы переговоры между Израилем и палестинцами, когда о многом мы не могли говорить публично, и вам было трудно освещать эту тему», - напомнил Керри, упомянув также сделку с Ираном, в процессе заключения которой Госдепартаменту также приходилось соблюдать определенную секретность.

Керри отметил, что несмотря на все сложности, и он и его коллеги в Госдепартаменте всегда стремились к тому, чтобы предоставлять прессе необходимую им информацию в достаточном объеме.

«Сегодня, больше, чем когда-либо за всю мою публичную жизнь (...) мы видим людей, а иногда и страны, которые стремятся попрать права прессы и исказить факты. Мы все знаем, как важна правдивость прессы, того, что читают люди. Быть на ее защите - важнейшая задача», - заявил госсекретарь, в конце своего обращения еще раз поблагодарив прессу за ее труд.

«Спасибо вам за то, что вы так крепко связали Америку с этим важнейшим правом людей - свободно выражать свое мнение, пусть даже иногда и ошибаясь, но без страха попасть в тюрьму, без страха быть наказанным и запуганным» - заявил госсекретарь.

Выступление перед сотрудниками Госдепартамента

В этот же день, во время своего выступления перед сотрудниками Госдепартамента, Керри поблагодарил президента Обаму за его достижения на посту президента США, особенно отметив его «широту взглядов». Говоря о достижениях администрации Обамы, Керри напомнил о ядерной сделке с Ираном, по его словам, «сделавшей мир гораздо более безопасным местом», об инициированном США Парижском соглашении по климату и об успехах в борьбе с ИГИЛ. «Мы победим ИГИЛ в результате разработанной нами и претворяемой сегодня в жизнь стратегии. Это факт!», - подчеркнул Керри.

«Я настроен оптимистически и покидаю свой пост с благодарностью за то, что нам удалось сделать вместе», - также отметил он.

Говоря о дипломатических достижениях США, Керри напомнил и об успехах в сдерживании России.

«Это факт, что Путин продвигался на территории Украины и мог бы пойти еще дальше, однако США сподвигли Европу на совместное принятие санкций (...), которые нам удалось держать в силе. Даже если мы еще не достигли полного соблюдения Минских договоренностей, мы показали (России), что за несоблюдение норм, над которыми мы так усердно работали со времен Второй мировой войны, надо платить. Сегодня Украина, а вместе с ней и вся Европа, противостоят идее, согласно которой крупные страны имеют право отнимать территории у меньших, просто потому, что они на это способны».

Госсекретарь США еще раз подчеркнул, что такого не должно быть в современном мире, где должны соблюдаться нормы международного права.