Президент Трамп провел переговоры с саудовским принцем

Президент Дональд Трамп провел встречу с заместителем наследного принца и министром обороны Саудовской Аравии принцем Мохаммедом бин Салманом. Прошедшие в Белом доме двухчасовые переговоры стали первой встречей на высшем уровне между одним из лидеров королевства и главой новой администрации США.

Принц Мохаммед официально курирует разработку новой экономической стратегии «Vision 2030», которая должна позволить Саудовской Аравии диверсифицировать экспорт и избавиться от «нефтяной зависимости» в экономике.

Тем не менее, эта страна остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в США, отставая только от Канады. В декабре прошлого года, например, Соединенные Штаты ежедневно закупали более миллиона баррелей саудовской нефти.

Еще одной темой для переговоров стала инвестиционная программа королевства, согласно которой Саудовская Аравия вместе с японским SoftBank (SFTBF) собирается в ближайшие годы вложить до 100 миллиардов долларов в акции американских технологических компаний.

Несколько месяцев назад группа конгрессменов представила новый законопроект, один из пунктов которого предполагает взыскание с властей Саудовской Аравии крупных финансовых штрафов по обвинениям в «поддержке террористического акта 11 сентября 2001 года». Деньги должны быть переданы семьям погибших в этом терракте, а всего речь может идти о замораживании всех инвестиций, сделанных Саудовской Аравией в экономику США, и оцениваемых в 750 миллиардов долларов.

Кроме этого, во время делового ланча в Белом доме, стороны обсудили и сотрудничество в области безопасности. Соединенные Штаты входят в коалицию государств, возглавляемых Саудовской Аравией, ведущих борьбу с повстанцами в Йемене.

Королевство также является крупнейшим в мире покупателем американского оружия. Наблюдатели считают, что в планах принца Мохаммеда – договоренность о закупке партии новейших американских истребителей F-35.