США подтвердили право Черногории на вступление в НАТО

Соответствующие документы подписал Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник протокол о принятии Черногории в НАТО. Утверждение этого документа официально завершает процедуру ратификации Соединенными Штатами членства этой страны в Альянсе. В конце марта протокол был ратифицирован в Сенате США.
Черногория была официально приглашена в НАТО в декабре 2015 года. Для того, чтобы получить статус члена Альянса, протокол должне был ратифицирован всеми 28 странами, входящими в эту организацию. Сейчас документ уже одобрили 25 государств.
Во время обсуждения протокола о приеме Черногории в НАТО в Сенате США законодатели подчеркивали, что вступление этой страны в состав Альянса должно стать сигналом для Москвы, пытающейся укрепить свое влияние на Балканах.
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