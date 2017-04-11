США подтвердили право Черногории на вступление в НАТО

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник протокол о принятии Черногории в НАТО. Утверждение этого документа официально завершает процедуру ратификации Соединенными Штатами членства этой страны в Альянсе. В конце марта протокол был ратифицирован в Сенате США.

Черногория была официально приглашена в НАТО в декабре 2015 года. Для того, чтобы получить статус члена Альянса, протокол должне был ратифицирован всеми 28 странами, входящими в эту организацию. Сейчас документ уже одобрили 25 государств.

Во время обсуждения протокола о приеме Черногории в НАТО в Сенате США законодатели подчеркивали, что вступление этой страны в состав Альянса должно стать сигналом для Москвы, пытающейся укрепить свое влияние на Балканах.