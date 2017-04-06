Трамп готов обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Дональд Трамп заявил, что сирийский лидер Башар Асад должен покинуть свой пост после того, как правительственные силы применили химическое оружие во время атаки на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате авианалета там погибло более 100 мирных жителей, включая детей, еще 500 получили ранения разной степени тяжести.

«То, что происходит в Сирии – это позор для всего человечества, - сказал президент США в разговоре с журналистами. – Он (Асад) находится там, и я предполагаю, что он всем руководит, так что что-то должно случиться».

Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия США в Сирии, заметив только, что «эта атака не должна была произойти, ее не должны были допустить».

Он сообщил, что «возможно» обсудит ситуацию, сложившуюся в этой стране, с президентом России Владимиром Путиным, которого в Вашингтоне называют «ключевым союзником» Башара Асада.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «не сомневается» в том, что ответственность за применение химического оружия несет правительство Сирии. По его словам, администрация сейчас рассматривает «несколько вариантов» новой стратегии по отношению к Дамаску.

«Президент Асад потерял право руководить народом Сирии», - подчеркнул Рекс Тиллерсон.

Ранее госсекретарь США и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры по телефону, обсудив ситуацию в Сирии.

«Мы хотели увидеть их анализ (ситуации), и хотели услышать, что русские думают о том, что произошло», - сообщил на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Ожидается, что ситуация в Сирии станет основной темой во время предстоящего в середине апреля визита Рекса Тиллерсона в Москву.