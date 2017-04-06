Трамп готов обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

В Вашингтоне уверены, что президент Башар Асад должен покинуть свой пост
Президент Дональд Трамп заявил, что сирийский лидер Башар Асад должен покинуть свой пост после того, как правительственные силы применили химическое оружие во время атаки на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате авианалета там погибло более 100 мирных жителей, включая детей, еще 500 получили ранения разной степени тяжести.
«То, что происходит в Сирии – это позор для всего человечества, - сказал президент США в разговоре с журналистами. – Он (Асад) находится там, и я предполагаю, что он всем руководит, так что что-то должно случиться».
Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия США в Сирии, заметив только, что «эта атака не должна была произойти, ее не должны были допустить».
Он сообщил, что «возможно» обсудит ситуацию, сложившуюся в этой стране, с президентом России Владимиром Путиным, которого в Вашингтоне называют «ключевым союзником» Башара Асада.
В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «не сомневается» в том, что ответственность за применение химического оружия несет правительство Сирии. По его словам, администрация сейчас рассматривает «несколько вариантов» новой стратегии по отношению к Дамаску.
«Президент Асад потерял право руководить народом Сирии», - подчеркнул Рекс Тиллерсон.
Ранее госсекретарь США и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры по телефону, обсудив ситуацию в Сирии.
«Мы хотели увидеть их анализ (ситуации), и хотели услышать, что русские думают о том, что произошло», - сообщил на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.
Ожидается, что ситуация в Сирии станет основной темой во время предстоящего в середине апреля визита Рекса Тиллерсона в Москву.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.