Лидер демократов в Сенате США призвал генпрокурора Сешнса уйти в отставку

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что генеральный прокурор Джефф Сешнс скрыл от членов Конгресса информацию о своих контактах с российским послом, и должен уйти в отставку «ради блага страны».

«У генерального прокурора было несколько недель для того, чтобы скорректировать свои заявления, данные во время слушаний в юридическом комитете сената, но он этого не сделал, - сказал Чак Шумер в ходе специально созванной короткой пресс-конференции. – Министерство юстиции должно быть вне подозрений, и поэтому ради блага страны генеральный прокурор Сешнс должен уйти в отставку».

Сенатор Шумер уточнил, что не видит ничего криминального во «встречах с российским послом», а его претензии к главе минюста связаны только с тем, что он ввел в заблуждение членов сенатского комитета и теперь не имеет права возглавлять «ведомство, призванное стоять на страже закона».

Мнение сенатора поддержала и лидер демократов в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси, считающая, что в ходе слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры Джефф Сешнс «солгал под присягой», и поэтому обязан немедленно покинуть свой пост.

Напомним, очередной скандал в новой администрации США разгорелся после того, как газета Washington Post сообщила о том, что нынешний генеральный прокурор дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком в прошлом году, и скрыл эту информацию на слушаниях по утверждению его кандидатуры. В то время сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс был членом комитета по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса, и входил в число советников кандидата в президенты Дональда Трампа.

По мнению представителей американской разведки, именно на этот период пришелся пик российской киберкампании, направленной на изменение хода президентской предвыборной гонки, напоминает газета.

Сам Джефф Сешнс в интервью телекомпании NBC в четверг поспешил опровергнуть обвинения в том, что во время встреч с российским послом он обсуждал ход предвыборной кампании в США.

«Я никогда не встречался ни с одним представителем России для того, чтобы обсуждать ход политической кампании, - сказал он. – Все эти обвинения мне кажутся надуманными и невероятными. Мне больше нечего к этому добавить».

При этом Сешнс заявил, что готов, «если это необходимо», официально «самоустраниться» от участия в расследовании возможных контактов между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими официальными лицами.В качестве генерального прокурора именно он руководит работой всех подразделений министерства юстиции, включая ФБР, которое начало расследование российского вмешательства и связей Москвы с окружением Трампа.

«Я уже сказал, что сделаю это, когда будет необходимо, - уточнил Джефф Сешнс. – Можете даже не сомневаться в этом».

В защиту генерального прокурора поспешил выступить Белый дом.

«Сешнс встречался с послом (России), выполняя свои официальные должностные обязанности в качестве члена сенатского комитета по делам вооруженных сил, и это полностью соответствует его заявлению (во время слушаний), - подчеркнула заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби. – Я не удивлена тем, что демократы в Сенате начали раздувать эту историю сразу же после того, как президент Трамп очень успешно выступил с обращением к Конгрессу».

Между тем демократы в обеих палатах Конгресса уже выступили с требованием назначить независимого прокурора для проведения всестороннего расследования контактов между предвыборным штабом Трампа и Кремлем.

Эксперты в области права, в свою очередь, считают, что разгоревшийся скандал может печально закончиться для генерального прокурора США.

«Лгать Сенату о своих контактах с русскими в то время, когда ты находишься под присягой – это прямой путь в тюрьму», написал в своем «твиттере» бывший главный юридический консультант администрации Джорджа Буша в 2005-2007 годах Ричард Пейнтер.