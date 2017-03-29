Сенатский комитет готов выслушать показания 20 свидетелей

Комитет по разведке Сената США намерен выслушать показания не менее чем 20 человек в рамках расследования возможного вмешательства России в президентскую кампнаию 2016 года.

«Это одно из крупнейших расследований, которые когда-либо на моей памяти проводились на Капитолийском холме», – заявил глава комитета сенатор-республиканец Ричард Берр в ходе специально созванной пресс-конференции.

По словам заместителя председателя комитета демократа Марка Уорнера, в уже подготовленном списке значатся 20 свидетелей, но пока точное время слушаний согласовано только с пятью из них. Добровольно согласились дать показания зять президента США Джаред Кушнер, занимающий сейчас должность старшего советника главы Белого дома, и бывший руководитель избирательного штаба Трампа, Пол Манафорт. Когда именно они выступят в Сенате, пока неизвестно.

«По всей видимости, в течении ближайших 10 дней мы согласует даты и время выступлений оставшихся 15 свидетелей, – пообещал сенатор Берр. – Мы собираемся пригласить и дополнительных выступающих после того, как они ответят на предварительные вопросы сотрудников аппарата комитета».