Директор ЦРУ связал WikiLeaks с российской разведкой

В своем первом публичном выступлении после вступления в должность директора ЦРУ Майк Помпео заявил, что скандально известный интернет-сайт WikiLeaks действует как «враждебная разведывательная служба». Он обвинил основателя онлайн-портала Джулиана Ассанжа в тесных связях с Главным разведуправлением российского Министерства обороны и финансируемым властями РФ телеканалом RT.

Выступая в вашингтонском центре Международных и стратегических исследований (ISIS), глава ЦРУ сообщил, что «миссия» возглавляемого им агентства «очень проста».

«Мы должны предоставлять президенту и его окружению самую лучшую информацию», - пояснил он.

Майк Помпео особо подчеркнул, что ЦРУ не ведет никакой работы внутри США, и подобная деятельность «законодательно запрещена».

«Мы - служба внешней разведки, и нашей целью являются иностранные спецслужбы и правительства», - сказал он, добавив, что Центральное разведывательное управление не имеет права прослушивать телефоны жителей США и следить за их действиями.

Директор ЦРУ заявил, что основатели и сотрудники WikiLeaks «ведут себя как враждебная разведывательная служба и говорят как враждебная разведывательная служба», и поэтому нет никаких оснований считать их обычными «интернет-активистами».

По словам Майка Помпео, основатель интернет-сайта Джулиан Ассанж нередко выполняет прямые указания российской военной разведки – ГРУ. Так, например, во время избирательной кампании в США в 2016 году WikiLeaks по прямому указанию российской спецслужбы распространили документы, похищенные с серверов Национального комитета Демократической партии США. Кроме этого, в документах, представленных директору ЦРУ, утверждается, что Джулиан Ассанж поддерживает тесные связи с финансируемым из российского бюджета телеканалом RT.