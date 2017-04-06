Девин Нунес отстранился от расследования связей команды Трампа с Москвой

Председатель комитета по разведке Палаты представителей республиканец Девин Нунес не будет участвовать в расследовании возможных связей между членами избирательного штаба Дональда Трампа и Кремлем. В Конгрессе уже заявили, что вместо главы комитета расследование будут курировать республиканцы Майкл Конауэй, Трей Гауди и Том Руни.

В заявлении, распространенном утром в четверг, Нунес сообщил, что сразу несколько «групп либеральных активистов» подали жалобы на него в офис по этике Конгресса США. Обвинения в свой адрес глава комитета по разведке назвал «выдуманными и политически мотивированными», заявив, что собирается немедленно встретиться с представителями офиса по этике для того, чтобы защитить свою позицию.

Комитет по этике Конгресса США официально объявил о начале расследования в отношении Нунеса, собираясь установить передавал ли он секретную информацию лицам, не имеющим соответствующего допуска.

В состав комитета по этике входит равное число республиканцев и демократов. В рамках расследования, известного, как 18 (а), они имеют право не только официально потребовать от Девина Нунеса дать показания о своих переговорах с президентом Трампом и спикером Райаном под присягой, но и вызвать на слушания любых других свидетелей.

Старший конгрессмен-демократ в комитете по разведке Адам Шифф уже заявил, что отстранение Нунеса «послужит интересам расследования», и позволит законодателям «изучить связи команды Трампа с Россией в полном объеме».

Напомним, на прошлой неделе Нунес отменил закрытые слушания участием директора ФБР Джеймса Коми и главы АНБ Майка Роджерса, что вызвало раздражение демократов, которые утверждают, что действия Нунеса уменьшают доверие к нему и дискредитируют его возможность управлять процессом расследования.

Как выяснилось, перед тем, как сделать сенсационное заявление о том, что избранный президент Трамп случайно попал под наблюдение, которое велось в отношении неназванного подозреваемого в «Башне Трампа», Нунес встретился с неким источником в Белом доме. Законодатели-демократы сочли это недопустимым, потому что Нунес получил информацию от источника, зависимого от президента Трампа, и огласил ее, не сообщив об этом другим членам Комитета по разведке.

Член комитета, демократ Адам Шифф призвал Нунеса самоустраниться от расследования. Нунес отказался. В интервью различным СМИ он утверждает, что расследование идет успешно и что его отношения с другими законодателями – «хорошие».

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа пыталась не допустить, чтобы бывшая исполняющая обязанности генпрокурора США Сэлли Йетс дала показания Комитету по разведке в отношении Майкла Флинна – бывшем советнике президента по национальной безопасности. Согласно газете, Йетс должна была рассказать о цепи событий, предшествующей отставке Флинна, в том числе «о его попытках скрыть тайные переговоры с послом России». Белый дом тогда заявил, что не пытался препятствовать выступлению Йетс.