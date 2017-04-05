США обещают защитить союзников от северокорейской угрозы

Вашингтон по-прежнему готов предоставить гарантии безопасности своим союзникам, защищая их от угрозы со стороны Северной Кореи. Как заявил во время переговоров в Москве спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн, одним из ключевых шагов в решении проблемы безопасности станет размещение в регионе новейших систем противоракетной обороны.

«Спецпредставитель Дж. Юн подчеркнул непоколебимую приверженность США защите наших союзников от северокорейской угрозы, в том числе посредством размещения систем THAAD в Южной Корее», - говорится в пресс-релизе, распространненном посольством США в Москве после встречи американского дипломата с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

«США продолжат работу с международными партнерами, включая Россию, чтобы обеспечить неукоснительное и стабильное выполнение санкций ООН, нацеленных на то, чтобы убедить КНДР в необходимости соблюдения резолюций СБ ООН и возврата к переговорам», - подчеркивается в заявлении посольства США.