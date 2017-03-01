Экс-губернатор штата Юта может стать новым послом в России

Экс-губернатор штата Юта, бывший посол США в Китае и Сингапуре Джон Хантсман может сменить Джона Теффта на посту посла Соединенных Штатов в Российской Федерации.

Как заявил телекомпании CNN высокопоставленный источник в администрации Белого дома, на прошлой неделе Хантсман встречался с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также провел переговоры с советниками президента США.

По сообщениям СМИ, в конце прошлого года экс-губернатор входил в число претендентов на пост госсекретаря США. В начале этой недели появились сообщения о том, что он может занять ключевую должность первого заместителя главы внешнеполитического ведомства, отвечающего за ежедневную деятельность Госдепартамента.

В 2012 году Джон Хантсман участвовал в президентских предварительных выборах, как один из претендентов от Республиканской партии.

В избирательной кампании 2016 года он сначала публично поддержал Дональда Трампа, но затем заявлял, что предприниматель должен выйти из гонки и обнародовать свою налоговую декларацию. По мнению Хантсмана, лучшим кандидатом от Республиканской партии стал бы Майк Пенс, занимающий сейчас должность вице-президента США.