Фиона Хилл займется отношениями с Россией в Совете национальной безопасности США

Эксперт влиятельного вашингтонского Института Брукингса Фиона Хилл в ближайшее время займет должность старшего директора отдела России и Европы при Совете национальной безопасности США.

По оценке издания Foreign Policy, это назначение будет поддержано представителями обеих партий в Конгрессе. Фиона Хилл получила широкую известность, как эксперт по России и неизменный критик президента Путина.

В своей книге «Шесть масок Владимира Путина», вышедшей в 2013 году, Хилл предупреждала, что главной целью российской элиты является «ослабление президентской власти в США».

В ноябре прошлого года, после победы Дональда Трампа, эксперт заявила в интервью журналу The Atlantic, что не верит в скорое улучшение американско-российских отношений. «Русские поначалу будут испытывать радостное возбуждение, но уже через пять минут испытают глубокое разочарование потому, что у США и России очень разные приоритеты», - сказала она.

Фиона Хилл имеет двойное гражданство Великобритании и США. С 2006 по 2009 год она была сотрудником американских спецслужб.

Как стало известно, предложение перейти на работу в Совет национальной безопасности она получила еще в конце января этого года, но пока не прошла необходимые проверки.

В Белом доме подтвердили информацию о назначении Фионы Хилл, пояснив, что «в ближайшее время она займет должность куратора направления по Европе и России».