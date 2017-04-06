Демократы в Сенате заблокировали кандидата, предложенного Трампом

Представители Демократической партии в Сенате США смогли заблокировать утверждение кандидатуры Нила Горсача на пост члена Верховного суда. Согласно правилам, для утверждения кандидата необходимо 60 голосов из 100, но к республиканцам, поддерживающим Горсача, присоединилось лишь четверо демократов, так что, в результате, голоса разделились 55 на 45.

Использованная демократами процедура, известная как филибастер, стала в США первым случаем за последние 50 лет, когда таким образом удалось заблокировать кандидата в Верховный Суд. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл уже заявил, что собирается использовать так называемый «ядерный вариант» (nuclear option), то есть – изменить правила голосования с тем, чтобы кандидатура Горсача могла быть утверждена простым большинством.

Противники этого решения утверждают, что, изменив правила голосования, республиканцы не только откажутся от многолетней традиции, но и позволят отныне проводить утверждение кандидатов на ключевые должности на партийной основе.

«Сегодня был очень плохой день для нашей демократии», - заметил сенатор Джон Маккейн после голосования.

Позиция, занятая демократами, стала ответом на действия республиканцев, сумевших в прошлом году заблокировать назначение Меррика Гарланда на должность члена Верховного суда. Его тогда номинировал лично президент Обама.

Сейчас республиканцы в Сенате открыто заявляют, что дело вовсе не в кандидатуре Нила Горсача, и что демократы будут саботировать назначение любого кандидата, предложенного президентом Трампом.

«Мы не позволим им выиграть, - заявил в четверг Митч Макконелл. – Сегодняшнее голосование будет первым и последним случаем, когда одна партия смогла сорвать номинацию на должность в Верховном суде».

В свою очередь, демократы напомнили, что действия республиканцев, заблокировавших назначение Меррика Гарланда, были «классической формой филибастера».

«Я не вижу ничего продуктивного в том, чтобы без конца искать виноватых и обвинять друг друга, - считает сенатор-демократ Дебби Стейбноу. – Каждый должен отвечать за свои действия, а мы считаем, что правила голосования не следует менять только потому, что речь идет о Верховном суде».