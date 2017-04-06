Республиканцы прибегли к «ядерной опции» в Сенате

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел использовал так называемый «ядерный вариант» - крайнее средство (nuclear option), изменив процедуру голосования в верхней палате Конгресса. За несколько часов до этого демократы смогли заблокировать утверждение кандидатуры Нила Горсача на пост члена Верховного суда.

Согласно правилам, для утверждения кандидата необходимо 60 голосов сенаторов из 100, но к республиканцам, единодушно поддерживающим Горсача, присоединилось лишь четверо демократов, так что в результате голоса разделились - 55-45.

Еще накануне республиканцы передупреждали, что могут изменить правила голосования, если демократы не согласятся на компромисс. В итоге инициативу Макконнела, предполагающую, что кандидатура Горсача может быть утверждена простым большинством, поддержали все 52 республиканца в верхней палате Конгресса.

«Наши коллеги-демократы сегодня пошли на беспрецедентный шаг в истории Сената, и сами создали кризисную ситуацию, - пояснил Митч Макконнелл. – Нам необходимо восстановить правила и традиции Сената для того, чтобы преодолеть это».

Ожидается, что утверждение кандидатуры Нила Горсача может состояться уже завтра, 7 апреля.