Разведслужбы США: вмешательство РФ в выборы подтверждается агентурной информацией

Руководители ключевых спецслужб США подтвердили, что выводы о том, что за попытками взлома серверов политических партий в Соединенных Штатах стоят российские разведывательные ведомства, основаны не только на техническом анализе оставленных хакерами следов, но и на информации, предоставленной агентурой и полученной из открытых источников.

В ходе состоявшихся во вторник слушаний в сенатском Комитете по разведке директор Национальной службы разведки Джеймс Клэппер заявил, что к расследованию были привлечены три спецслужбы – ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности.

«Было подготовлено три доклада, но содержавшиеся в них выводы оказались идентичными, – подчеркнул он. – Агентства использовали различные источники и разные методы расследования, но небольшие разногласия вызвал только один эпизод».

Директор Национальной службы разведки, объединяющей 17 спецслужб США, пояснил, что другие агентства не были привлечены к расследованию из-за опасений «раскрыть источники информации».По той же причине была опубликована лишь небольшая часть итогового доклада спецслужб, а с полным текстом были ознакомлены президент Барак Обама, избранный президент Дональд Трамп и руководители профильных комитетов обеих палат конгресса.

Несекретная часть доклада, опубликованная в минувшую пятницу, вызвала резкую критику оппонентов, обвинивших разведсообщество в предоставлении неполной информации. Но, по словам Джеймса Клэппера, спецслужбы никогда не собирались делиться всей собранной информацией.

«Мы отвечаем за свою деятельность перед комитетами Конгресса по разведке, которые контролируют нашу деятельность, и от имени общественности следят за ней, – заявил он. – Именно от этого зависит, в том числе, и финансирование всех служб, входящих в разведсообщество. Из этих денег мы потратили миллиарды для того, чтобы получить доступ к (использованным в этом расследовании) источникам информации, и сейчас не можем их потерять».

Как добавил глава Национальной службы разведки, раскрытие «всей информации» может непосредственно угрожать жизни «некоторых из этих источников».

Директор ФБР Джеймс Коми отказался ответить на вопрос о том, будут ли американские спецслужбы расследовать возможные контакты между российскими представителями и членами предвыборного штаба Дональда Трампа. Глава ФБР отметил, что возглавляемое им ведомство никогда не комментирует «незавершенные или продолжающиеся расследования», добавив, что никто из руководителей администрации США не имел доступа и к расследованию попыток российского вмешательства в избирательный процесс.

«Все они, включая президента Обаму, не давали нам никаких указаний или инструкций. Вся информация, содержащаяся в докладе, – это точка зрения профессионалов разведсообщества, а не политиков», – уточнил Джеймс Коми.

Руководители спецслужб заявили, что впервые столкнулись с «крайне агрессивной, комплексной атакой», в которой использовался «широкий набор инструментов».

«Хакерская атака была лишь элементом этой стратегии, которая включала в себя пропагандистское вещание таких каналов, как RT, распространение фальшивых новостей с помощью соцсетей и платных «интернет-троллей», – отметил Джеймс Клаппер.

Согласно выводам разведслужб, распоряжение о начале этой кампании в 2016 отдал лично Владимир Путин после того, как стало ясно, что победу на выборах может одержать Хиллари Клинтон. Дискредитация кандидата от демократической партии была одной из целей спецоперации российских спецслужб. Кроме этого, утверждают аналитики ЦРУ, ФБР и АНБ, в Кремле решили попробовать «подорвать доверие к демократической системе в США, и помочь избранию Дональда Трампа».

При этом, согласно выводам авторов доклада, успехом увенчались только попытки взлома серверов Национального комитета Демократической партии США. По оценке ФБР, все атаки на компьютерные сети республиканцев так и не принесли результатов.

«Возможно, они промахнулись, но хакеры попытались взломать старые и уже не использующиеся сайты Национального комитета республиканцев», – уточнил Джеймс Коми.

Подобную тактику, как считают представители спецслужб, Кремль активно использует в странах Европы, и комплексные атаки, организованные российскими спецслужбами, были зафиксированы более, чем в 20 странах Старого Света. Особая активность отмечена аналитиками АНБ в Германии и Нидерландах, где скоро должны пройти выборы.

В то же время глава Национальной службы разведки Джеймс Клаппер предостерег законодателей от «слишком скоропалительныхъ решений», напомнив, что люой непродуманный ответ на «российские атаки» может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

«Ответ на эти действия должен быть, и мы располагаем большим количеством «инструментов» для этого, – заявил он. – Каким будет этот ответ – решать политикам, а не спецслужбам, но совсем не обязательно отвечать кибератаками на кибератаки».