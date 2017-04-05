Сенаторы США поддержали протесты в Беларуси

Группа влиятельных сенаторов обратилась к президенту Александру Лукашенко, выразив «серьезную озабоченность» в связи с преследованием граждан, протестовавших против введенного в Беларуси так называемого «налога на тунеядство».

«Мы по-прежнему обеспокоены потоком политически мотивированных задержаний и преследованием мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, журналистов, правозащитников и других активистов гражданского общества», - говорится в письме, подписанном демократами Ричардом Дурбиным, Джин Шахин и республиканцами Джоном Маккейном и Марко Рубио.

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Авторы обращения также заявили о том, что Россия собирается использовать территорию соседней страны для «провокационных военных учений». Ранее в Москве объявили о том, что в сентябре этого года планируют провести совместные российско-белорусские учения «Запад-2017».