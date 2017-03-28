Госсекретарь США встретился с министрами иностранных дел стран Балтии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с главами МИДов стран Балтии – Эдгардсом Ринкевичсом, Линасом Линкевичусом и Свеном Миксером

Руководители дипломатических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии находятся в Вашингтоне в рамках встречи министром иностранных дел стран-участников международнеой коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Ранее сообщалось, что главным темами во время переговоров в Госдепартаменте станут ситуация в области безопасности в Европе, кибербезопасность, трансатлантические связи, борьба с терроризмом и будущее НАТО.

Кроме этого, с главами внешнеполитических ведомств балтийских государств встретятся советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан и сенаторы Боб Коркер и Бен Кардин, входящие в комитет по международным делам.