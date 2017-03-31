США, Россия и миропорядок

Большинство экспертов в США высказываются за то, что Вашингтон, в сотрудничестве с лидерами НАТО, должен разработать стратегию эффективного сдерживания потенциальных новых агрессивных действий Москвы.

Об этом и о других аспектах отношений с Россией говорил сенатор-республиканец Рон Джонсон, выступивший в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Джонсон входит в Комитет по иностранным делам и возглавляет подкомитет по делам Европы.

Вадим Аленичев: Согласны ли Вы с мнением, что власти России пытаются изменить миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны?

Рон Джонсон: Честно говоря, удивительно, что Россия, с ее ВВП, не превышающим двух триллионов долларов, пытается диктовать свои условия Америке и Европе, чьи экономики вместе составляют 34-35 трлн долларов. И посмотрите: кто кого пытается уложить на лопатки? Пытаясь дестабилизировать столько разных стран, власти России явно имеют целью изменить сложившийся мировой порядок и даже восстановить устои Советского Союза, распад которого Владимир Путин считает величайшей трагедией новейшей истории. Я так вовсе не считаю.

Вопрос: Считаете ли вы реальной угрозой для стран НАТО размещение в Калининградской области ракет «Искандер»?

Р.Д.: Разумеется, они представляют собой угрозу – что и было задумано. «Искандеры» призваны поддержать другие действия, которые Россия осуществляет против своих соседей. Поэтому нам твердо и решительно необходимо противодействовать этим действиям. Америка должна прекратить выхолащивать свои вооруженные силы. Наши военные расходы упали до 3,2% ВВП – это слишком мало. И, кроме того, слишком мало стран-членов НАТО выполняют обязательство тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. Стремление каждого государства, входящего в Альянс, выполнить это обязательство также играет важное значение. Следует тщательно координировать выделение этих средств и разумно их тратить. Для России это будет очень важный сигнал, если каждая страна НАТО начнет целенаправленно доводить свои военные расходы до отметки в 2% ВВП и будет распределять их с пользой.

Вопрос: Возможен ли сегодня равный диалог с Россией?

Р.Д.: Когда Россия начнет себя вести как цивилизованная нация, тогда к ней будут относиться, как к цивилизованной нации, но сейчас этого не происходит. Точечные ракетные удары, которые Россия наносит по больницам и гуманитарным конвоям в Сирии, демонстрируют, что она никак не является ответственным военным партнером. Я мечтаю, чтобы Россия была не более чем нашим дружественным конкурентом. Мы не хотим иметь Россию в качестве врага, но и она должна вести себя иначе. Мы с большой охотой будем с Россией сотрудничать, помогать развивать экономику для блага россиян, но они должны не отворачиваться от протянутой руки и не бить по ней.