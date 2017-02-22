Администрация США обещает развивать сотрудничество с Эстонией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил Эстонию с 99-й годовщиной основания республики, особо подчеркнув приверженность США к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

В обращении от имени президента США глава американского дипломатического ведомства особо отметил достижения Эстонии в «продвижении демократических ценностей» и эффективного государственного управления.

«Эстония является ключевым союзником НАТО и дружественной страной, – говорится в заявлении госсекретаря. – Наше сотрудничество и приверженность обеспечению безопасности, суверенитета и жизнеспособности Трансатлантического союза остаются незыблемыми».

По мнению Тиллерсона, именно контакты между людьми являются основой долгосрочного партнерства США и Эстонии.

«Соединенные Штаты выступают на вашей стороне и готовы к расширению сотрудничества в будущем», - заявил Тиллерсон.