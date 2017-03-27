Неудача c отменой Obamacare вызвала падение на рынках

Все биржевые индексы начали неделю серьезным снижением. Больше всех просел японский «Никкей» из-за достигшего двухмесячного минимума курса доллара. Американская валюта резко потеряла в цене после отмены пятничного голосования по поправкам к Акту о доступном здравоохранении, принятом семь лет назад. Европейские биржи также продемонстрировали серьезное снижение. Внимание аналитиков приковано к способности администрации Трампа проводить другие заявленные во время предвыборной компании реформы.

«Рынки сейчас немного разочарованы, потому что Дональд Трамп не смог изменить «Обамакер». Поэтому главный вопрос заключается в том, сможет ли президент исполнить свои предвыборные обещания, такие как повышение инвестиций в инфраструктуру, снижение регулирования бизнеса и налогов. Все это привело к бурному росту акций американских компаний. Сейчас он просто должен показать результаты, и возникает вопрос о том, на сколько он способен проводить другие реформы?», - заявил главный аналитик Baader Bank Роберт Халвер.

По его словам, «это грустная неделя», поскольку Великобритания хочет выйти из Евросоюза, и скоро подаст формальное заявление о выходе.

«Для Соединенного Королевства — это будет очень непростое время, и экономика от этого не выиграет. Но пока дела идут нормально, потому что британский фунт ослаб и они думают, что это повысит экспорт. Медленно, но верно связи обрываются, и становиться ясно, что внутренний рынок Европы исчезает. Ситуация для Великобритании со временем станет очень, очень сложной», - резюмировал аналитик.