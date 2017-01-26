Дональд Трамп выступит перед однопартийцами в Филадельфии

В четверг Дональд Трамп впервые воспользовался президентским самолетом Air Force One, отправившись в Филадельфию, где проходит ежегодное совещание сенаторов и конгрессменов-республиканцев. Трамп выступит на совещании и встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая примет участие в работе республиканского форума.

Ожидается, что после совещания Трамп подпишет ряд указов.

Дональд Трамп впервые выступит перед однопартийцами в подобном формате в качестве президента страны.

Законодатели надеются на то, что президент сфокусируется на проблеме единства в стране, выполнении обещаний, данных в ходе предвыборной компании, достижении реальных результатов, а не на рассуждениях о нарушениях на прошедших выборах и на количестве сторонников, приехавших на его инаугурацию. Как известно, Трамп заявил, что хочет добиться проведения «масштабного расследования» нарушений в ходе ноябрьских президентских выборов, вновь отметив, что голоса миллионов нелегальных иммигрантов стоили ему победы по результатам всеобщего голосования.

Среди указов, подписанных президентом с момента вступления в должность, – два исполнительных указа, затрагивающих вопросы иммиграции. Первое распоряжение предполагает строительство стены на границы с Мексикой, а второе вводит жесткие меры против городов США, которые «предоставляют убежища» для нелегальных иммигрантов. Ожидается, что вопросы иммиграции станут предметом серьезного обсуждения собравшихся в Филадельфии законодателей-республиканцев.

Республиканские лидеры Конгресса выступают с заявлениями по важнейшим политическим и экономическим вопросам.

Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что законодатели будут решать вопрос о потолке госдолга, если министерство финансов сочтет это необходимым.

Он добавил, что, если республиканцы решат увеличить расходы на инфраструктуру, то они найдут источники финансирования.

Райан также сказал, что применения пыток незаконно, и законодатели разделяют это мнение.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Конгресс рассматривает вопрос о выделении 12-15 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Ни Макконнелл, ни Райан не уточнили, как Конгресс будет платить за строительство стены, обещанной Трампом. «Мы ожидаем, что со стороны администрации будет дополнительный бюджет, – сказал Райан на пресс-конференции. – Суть дела в том, что мы будем финансировать закон о строительстве стены».