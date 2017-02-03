Бен Кардин обеспокоен госпитализацией Владимира Кара-Мурзы

ВАШИНГТОН – В четверг, 2 февраля, сенатор-демократ Бен Кардин выступил с заявлением в связи с госпитализацией российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Сенатор Кардин, неоднократно выступавший с критикой нарушений прав человека в России, выразил обеспокоенность тем, что Кара-Мурза попал в больницу с симптомами, вызывающими в памяти случай его отравления и последующей комы два года назад. Согласно заявлению, несмотря на отсутствие подробностей о причине недавней госпитализации, «общая тенденция целенаправленного преследования оппозиции в России вызывает обеспокоенность».

Кардин считает Владимира Кара-Мурзу мужественным борцом за соблюдение прав человека и демократию. В своем заявлении он призвал президента Дональда Трампа и недавно вступившего в должность госсекретаря Рекса Тиллерсона выступить в защиту принципов, которые США традиционно отстаивали.

«Я думаю и молюсь о Владимире и его семье и желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения к его принципиально важной работе», – заявил Бен Кардин.