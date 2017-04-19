Над Биллом О’Райли сгущаются тучи

Как сообщают американские СМИ, ведущий телеканала Fox News Билл О’Райли, обвиненный в сексуальных домогательствах, теряет поддержку владельцев канала. Сообщается также, что судьба О’Райли будет обсуждаться в четверг на заседании совета директоров компании 21st Century Fox, владеющей телеканалом.

Недавно, в ходе интервью с Дональдом Трампом по телеканалу Fox news, задавая своему собеседнику вопрос о сотрудничестве США и России, Билл О’Райли назвал Владимира Путина «убийцей». На последовавшее за этим предложение Кремля извиниться телеведущий ответил «Я работаю над извинениями, но это займет некоторое время. Сможете проверить году эдак в 2023».

Билл О’Райли – один из самых популярных и высокооплачиваемых телеведущих США. Он принадлежит к числу убежденных сторонников президента Трампа.

Когда президенту был задан вопрос по поводу скандала вокруг сексуальных домогательств О’Райли, который обрастает все новыми подробностями, Трамп ответил, что Билл О’Райли – хороший человек, не сделавший, по мнению президента, ничего дурного.