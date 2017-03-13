Amnesty International призвала к освобождению арестованных участников «маршей тунеядцев»

В понедельник международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала пресс-релиз в связи с наиболее крупномасштабными за последние годы преследованиями участников мирных протестов в Беларуси.

В заявлении Amnesty International говорится о десятках арестованных участников протестных выступлений, а также журналистов. Организация подчеркивает, что власти Беларуси подавляют права граждан на мирное собрание и свободу слова.

По сообщениям СМИ, по меньшей мере, 48 участников протестов, включая лидеров гражданского общества и независимых журналистов, были задержаны в период с 10 по 12 марта в связи с демонстрациями в Бобруйске, Кобрине, Бресте, Лунинце и Молодечно.

Марши под лозунгом «Мы – не тунеядцы» прошли против так называемого налога за «социальное иждивенчество», который должны оплатить безработные.

«В Беларуси, где подавляются основные свободы, уже много лет не наблюдалось протестов такого масштаба, которые, по-видимому, застали властей Беларуси врасплох», – сказал региональный директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен.

«Несмотря на то, что изначально (власти Беларуси) не препятствовали проведению маршей против вызывающего острые дискуссии налога на безработных, сейчас они вернулись к своей обычной практике арестов участников мирных протестов. Такое развитие событий вызывает обеспокоенность, и незаконные задержания оппонентов должны быть немедленно прекращены», – подчеркнул Дальхизен.

«Белорусские власти, – продолжал он, – не должны подавлять мирные протесты, в ходе которых люди отваживаются высказывать свое мнение. Вместо задержаний власти должны уважать право на свободу мирных собраний и свободу слова. Все участники мирных протестов, которые были арестованы за критику правительства, должны быть немедленно освобождены».

Протесты начались в Беларуси в середине февраля, когда сотни тысяч безработных граждан страны получили письма от налоговой инспекции с требованием заплатить налог в соответствии с декретом президента «О предотвращении социального иждивенчества». Принятый в 2015 году декрет ставил целью борьбу с «социальными паразитами», которые по новому закону должны были уплатить особый налог (460 белорусских рублей/ 245 долларов) в случае неучастия в финансировании государственных расходов в течение 6 месяцев. В случае неуплаты налога может последовать административный арест или принудительные общественные работы, что может рассматривается как принуждение к труду.

После первой волны протестов, прокатившейся по стране, обошлось без задержаний, и президент Беларуси Лукашенко объявил о приостановлении действия декрета, пока в него не будут внесены поправки. Однако 10-12 марта, по меньшей мере, 48 человек, включая лидеров оппозиции и гражданских активистов были приговорены к административным штрафам или арестам на срок от 5 до 15 дней.

В понедельник, 13 марта, в Бресте состоятся очередные суды над участниками протеста.