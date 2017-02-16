Кризис в Румынии: протестующие заявляют о коррупции

В течение последних двух недель в Румынии проходили самые масштабные в восточной Европе протесты со времени падения коммунистических режимов в 1989 году. Участники демонстраций выступают против того, каким образом правительство проводит антикоррупционную кампанию. Протесты не прекратились даже после того, как правительство продолжило работу после попытки вынести ему вотум недоверия.

Кризис представляет дилемму для Запада: с одной стороны, вышедшие на улицы Бухареста демонстранты обращают внимание на негативные аспекты антикоррупционной деятельности румынского правительства, с другой – эту политику приветствовали США и Евросоюз. Участники демонстраций утверждают, что сама антикоррупционная кампания погрязла в коррупции.

Демонстранты возмущены предложением правительства исключить из числа уголовно наказуемых преступлений коррупционные сделки, суммы которых не превышают 50-ти тысяч долларов, и требуют отставки правительства.

Правительство отменило декрет, однако протесты не прекратились. Многие считают, что лидеры страны используют антикоррупционное законодательство с целью уничтожить политическую оппозицию. К похожей тактике прибегал коммунистический режим под руководством бессменного правителя Николае Чаушеску.

Протестующие также обращают внимание на деятельность главы румынского Антикоррупционного управления Лауры Ковеши.

Под началом Ковеши антикоррупционное управление отчиталось о значительном росте обвинительных приговоров в отношении различных чиновников, включая уровень премьер-министров, которые признаются виновными в 90 процентах случаев.

Сторонники Ковеши считают такой результат большим достижением в борьбе с коррупцией. Критики, напротив, усматривают в этом возврат к системе подтасовок, характерных для времен коммунистического режима, когда судебные процессы были формальностью.

В Великобритании и других западных странах эксперты давно предупреждали об опасности коррупционного кризиса, который может вызвать негативный общественный резонанс и призывали по меньшей мере пересмотреть поддержку, оказываемую Румынии – давнему и преданному соратнику Вашингтона в Восточной Европе.