Силы Ливийской национальной армии начали наступление на нефтяной порт Рас-Лануф

Вооруженные формирования под командованием ливийского военного лидера Халифы Хафтара начали наступательную операцию в попытке взять под контроль нефтяной порт Рас-Лануф.

Ливийская национальная армия, базирующаяся в восточной части страны, в последнее время мобилизовала сухопутные войска и проводила авиаудары в преддверии наступления на Рас-Лануф, который сейчас контролирует джихадистская группировка «Бригады обороны Бенгази».

Группировка контролирует Рас-Лануф и еще один нефтяной порт, Эс-Сидер, с тех пор как отбила их у Ливийской национальной армии ранее в этом месяце.

Ливии пытается восстановить политическую стабильность с тех пор, как был свергнут и убит ее лидер Муаммар Каддафи. Противоборствующие фракции не могут договориться о создании правительства национального единства, а многочисленные вооруженные группировки сражаются за территорию.