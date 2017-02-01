Рекс Тиллерсон: биографическая справка

Полное имя: Рекс Уэйн Тиллерсон

Возраст: 64

Место рождения: Уичито-Фолс, Техас

Образование: инженер (Техасский университет в Остине)

Семейное положение: женат (супруга – Рэнда Сент-Клер), у пары четверо детей

Религиозная принадлежность: христианин

Партийная принадлежность: республиканец

Карьера

В 2006 Тиллерсон был избран председателем совета директоров и гендиректором ExxonMobil

В 2011 ExxonMobil подписала контракт на добычу нефти в Иракском Курдистане

В 2014 ExxonMobil получила прибыль в размере 34 миллиардов долларов

В конце 2014 возглавляемая Тиллерсоном корпорация продолжала сотрудничать с Роснефтью - после введения санкций против России

13 декабря 2016 избранный президент Дональд Трамп выдвинул Рекса Тиллерсона на пост Государственного секретаря США. Сенат утвердил его кандидатуру 1 февраля 2017 - "за" проголосовали 56 законодателей, "против" - 43.

В Твиттере: У Рекса Тиллерсона была личная страница в социальной сети, но незадолго до номинации на пост госсекретаря, он ее закрыл

Биографическая справка

Рекс Тиллерсон родился 23 марта 1952 в городе Уичито-Фолс, штат Техас. В детстве Тиллерсон не только был бойскаутом, но и получил в 1965 звание Eagle Scout – высшее достижение для члена этого движения.

В 1970 Тиллерсон окончил школу, а пять лет спустя получил диплом инженера-конструктора, закончив обучение в Техасском университете в Остине.

Сразу после университета Тиллерсон устроился на работу в компанию Exxon – а к середине 1980-х уже возглавлял службу развития бизнеса в газовом отделе фирмы. В 2006 году Тиллерсон был избран председателем совета директоров и генеральным директором ExxonMobil.

В 2014 корпорация ExxonMobil получила прибыль в размере 34 миллиардов долларов и продолжала сотрудничать с российской Роснефтью даже после введения санкций против России. Тиллерсон лично знаком с президентом России Владимиром Путиным и неоднократно встречался с ним. Сам Тиллерсон вспоминает, что познакомился с Путиным еще в 1990-е.

В 2015 журнал Forbes поместил Тиллерсона в тридцатку самых влиятельных людей мира. 6 декабря 2016 избранный президент США Дональд Трамп встретился с Тиллерсоном – после этого в стране начались разговоры о том, что бизнесмен может занять вакантную должность госсекретаря в новой администрации.13 декабря Трамп действительно выдвинул Тиллерсона на этот пост.

Избранные цитаты

О Владимире Путине

«У меня тесные рабочие взаимоотношения с Путиным. Не могу сказать, что согласен со всем, что он делает. Не могу сказать, что согласен со всем, что делает множество мировых лидеров. Но он понимает, что я бизнесмен. Я вложил много денег, наша компания успешно вложила много денег в Россию».

О доходах

«Моя философия заключается в зарабатывании денег. Если я могу добывать нефть и зарабатывать на этом деньги, значит это именно то, чего я хочу».

Об изменении климата

«Изменения климата, которые влияют на производительность сельского хозяйства… Мы к ним приспособимся. Это инженерная проблема – и у нее есть инженерные решения».

Что говорят о Рексе Тиллерсоне

«Тиллерсон – один из самых квалифицированных и успешных предпринимателей в мире. Он будет решительным и проницательным защитником национальных интересов Америки». (Дональд Трамп)

«Если Рекс Тиллерсон станет нашим госсекретарем, то администрация Трампа гарантированно позволит сообщнику российского руководства руководить нашей внешней политикой». (Глава сенатского комитета по международным делам Роберт Менендес).

«Тот факт, что Конди Райс, Джеймс Бейкер и Боб Гейтс рекомендуют Тиллерсона, имеет серьезный вес. Я с нетерпением ожидаю слушаний».(Джефф Флейк, сенатор из Аризоны)

«Генеральный директор ExxonMobil является, возможно, самым верным союзником либералов в вопросах абортов и прав ЛГБТ сообщества. Это должно крайне насторожить консерваторов, которые в последние восемь лет наблюдали, как Госдеп возглавлял мировой парад по резне нерожденных детей и запугивании тех наций, которые сохранили естественные взгляды на вопрос брака и сексуальности». (Тони Перкинс, консервативный христианский лидер)