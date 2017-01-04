ExxonMobil выплатит Тиллерсону $180 млн

Рекс Тиллерсон, претендующий на пост госсекретаря, заключил с компанией ExxonMobil договоренность о выплате пенсии в размере 180 миллионов долларов, он лишается денежных бонусов на несколько миллионов долларов, а эквивалентная стоимость двух миллионов акций компании будет передана в трастовый фонд.

Соглашение было заключено для того, чтобы Тиллерсон смог избежать конфликта интересов в соответствии с федеральными требованиями.

В рамках этого соглашения Тиллерсон лишится более 4 миллионов денежных бонусов, которые он должен был получить в течение трех следующих лет, и двух миллионов акций. В обмен на это ExxonMobil согласилась поместить в фонд эквивалентную стоимость этих акций.

«В общей сложности это соглашение сократит положенную Тиллерсону компенсацию примерно на 7 миллионов долларов», – заявили в компании.

Тиллерсону также придется продать более 600 000 принадлежащих ему акций компании. Кроме того, ему будет запрещено работать в нефтегазовой отрасли в течение следующих 10 лет.

Избранный президент Дональд Трамп в прошлом месяце выдвинул кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря. Тиллерсон, проработавший главой ExxonMobil в течение 10 лет, объявил о своей отставке 31 декабря.