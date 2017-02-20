Умер представитель России в ООН Виталий Чуркин

Российский дипломат скончался за день до своего 65-летия
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД России, в понедельник умер постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин.
Как сообщила газета New York Post, ссылаясь на свои источники, утром в понедельник Чуркин был срочно доставлен в одну из больниц Манхэттена.
Сообщается, что Чуркин почувствовал себя плохо в половине десятого утра, находясь в здании российского представительства.
В бессознательном состоянии он был доставлен в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка.
Дипломат скончался за день до своего 65-летия. Виталий Чуркин находился на посту представителя РФ в ООН с 2006 года.
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