Маккейн и Грэм поддержат кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Два влиятельных законодателя-республиканца заявили в воскресенье, что проголосуют за одобрение кандидатуры бывшего главы компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря. По их словам, они сделают это, несмотря на обеспокоенность по поводу связей экс-руководителя Exxon Mobil с президентом России.

«После тщательного рассмотрения и длительного обсуждения с господином Тиллерсоном мы решили поддержать его номинацию на пост госсекретаря», – отмечается в заявлении сенаторов Джона Маккейна (Аризона) и Линдси Грэма (Южная Каролина). «Несмотря на то, что у нас есть обеспокоенность относительно имевшихся у него в прошлом деловых отношений с российским правительством и президентом Владимиром Путиным, мы полагаем, что господин Тиллерсон может быть эффективным защитником интересов США», – подчеркивается в заявлении двух сенаторов, считающихся экспертами в вопросах внешней политики.