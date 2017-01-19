Трамп оставит в должности 50 ключевых федеральных чиновников

Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 высокопоставленных государственных чиновников остаться в его администрации. Среди них – замминистра обороны Роберт Уорк и посланник по борьбе с «Исламским государством» Бретт Макгерк, сообщил в четверг представитель Трампа.

Приглашения остаться в администрации Трампа также получили глава Управления по борьбе с наркотиками Чак Розенберг, директор Национального центра по борьбе с терроризмом Ник Расмуссен, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шэннон и исполняющий обязанности заместителя руководителя Министерства финансов США по вопросам терроризма и финансовых преступлений Адам Шубин, сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.