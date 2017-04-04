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Конгрессмен Адам Шифф подверг критике Белый дом за передачу документов Нунесу

Адам Шифф

Адам Шифф

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Законодатель заявил, что документы следовало передать всему Комитету по разведке

Самый высокопоставленный дипломат в Комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф во вторник подверг критике Белый дом за причастность к «избирательной и тайной» передаче документов главе комитета Девину Нунесу.

Девин Нунес

Девин Нунес

«Если Белый дом каким-то образом беспокоили эти или любые другие документы, то нужно было передать их нашему комитету еще несколько недель назад», – говорится в заявлении Шиффа.

Шифф рассчитывает, что все документы, связанные с отслеживанием коммуникаций между помощниками Трампа, «вскоре» окажутся в распоряжении полного состава комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

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