Конгрессмен Адам Шифф подверг критике Белый дом за передачу документов Нунесу

Самый высокопоставленный дипломат в Комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф во вторник подверг критике Белый дом за причастность к «избирательной и тайной» передаче документов главе комитета Девину Нунесу.

«Если Белый дом каким-то образом беспокоили эти или любые другие документы, то нужно было передать их нашему комитету еще несколько недель назад», – говорится в заявлении Шиффа.

Шифф рассчитывает, что все документы, связанные с отслеживанием коммуникаций между помощниками Трампа, «вскоре» окажутся в распоряжении полного состава комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.