Трамп подписал указ о сокращении федерального регулирования в сфере бизнеса

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, призванный существенно сократить федеральные законодательные ограничения: в соответствии с указом, при введении каждого нового правила федеральные ведомства должны отменить два уже существующих.

«Это будет крупнейший шаг подобного рода в истории нашей страны. Регулирование сохранится, контроль сохранится, но это будет нормализованный контроль », – заявил Трамп, подписывая указ в Овальном кабинете в окружении представителей малого бизнеса.

Указ Трампа станет подготовкой к процессу введения годового ограничения на введение новых нормативов, сообщил журналистам представитель Белого дома перед подписанием документа.

До конца 2017 фискального года ограничение составит 0 долларов, сообщил источник на условиях анонимности.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал сократить федеральные правила и нормы, которые, по его словам, ограничивают деятельность американских компаний.